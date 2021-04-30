مكي المغربي: نقاط لم ينتبه لها في إفطار الإسلاميين
نقاط لم ينتبه لها في إفطار الإسلاميين
١. وهي النقطة الأهم، أن الطريقة السابقة في حظر مناشط الإسلاميين كانت تحريض الشباب والثوار بالذهاب إليها والغاءها بالمواجهة الشعبية وعندها تتدخل السلطات لإيقاف العنف بعد التأكد من تعطيل المنشط. وما حدث في صالة قرطبة كان النموذج الاول وتكرر كثيرا بمزاعم شتى حتى ولو لم يكن تجمع إسلاميين مثل الغداء الذي أقامه الزميل جمال عنقرة للفريق كباشي ولكن تم التحريض بناء على ذلك. الان اعتقد ان الذين سجلوا موقفا واضحا كالشمس هم الشباب والثوار ولجان المقاومة، انهم لم يعودو واجهات حزبية أو دمي سياسية تسوقها اية جهة إلى معارك هي غير مقتنعة بها، في وقت يتقاصر فيه أداء الحكومة عن توفير مياه أو جرعة دواء أو حتى إكرام ميت بدفنه وترك جثته “تطق” وتتعفن.
٢. بات من المؤكد وجود انقسام بين مكونات الحكومة في التعامل مع الإسلاميين بين فريق مقتنع تماما بالتصالح معهم والسماح لهم بممارسة أنشطة سياسية واجتماعية دون حظر وفريق يراهن على منعهم بقوة القانون وان أفضى الأمر إلى اي نتيجة. والتيار الاول بعضه يرجح التعامل مع الإسلاميين لأسباب مختلفة إذ منهم المبدئي الذي يؤمن بالحريات العامة، ومنهم الواقعي الذي كان يراهن على دعم خارجي وتفويض بالقمع لاستنساخ سيناريو مصر في السودان في ظل دولة ناجحة ولكن خذلهم الدعم الخارجي وضعف الغضب الداخلي على الإسلاميين بسبب الأداء السيء للحكومة الانتقالية.
٣. لم يعد ممن الممكن اختزال الإسلاميين في قيادات قديمة أو تاريخية أو سلطوية تسول لها نفسها المساومة بهم للدخول في صفقات سياسية مشبوهة فات الأوان عليها ولم يعد ممكنا لها تبرير اي تسويات غير مقنعة للتيار الإسلامي الوطني العريض.
مكي المغربي
5 تعليقات
النقطة الرابعة كشفت ديكتاتورية اكبر من البشير والكيزان وهي متاصلة في سلوك اليسار والعلمانيين بشدة وهي سبب اساسي يدعو لاقتلاع هؤلاء العملاء الجبناء الكاذبون الفاشلون وحتي لو رجع الكيزان افضل منهم في كل شي وسقطت دعاويهم للحرية للابد
نقاط لايفطن لها إلا من ينادي بتقنين البنقو البخليك تشوف المابنشاف..شغلك نضيف ياودالمغربي ده حالتو مقال بكرت..!
كاتب ذكي ولماح، الثوار فتحوا وما بينغشوا تاني.
يا عزيزي أوراق الإسلام السياسي باتت محروقة فثلاثة عقود من الزمان لم تخلق نماذج من الأسوة الحسنة وعفة اللسان و طهارة اليد، بل ان واقع تجربتهم في السودان مع كل الأسف جعل من سماحة الدين الإسلامي معبرا لتكويش سقط المتاع من خلال تبني مظاهر التدين السطحية، فالإسلام رسالة خالدة وتحتاج إلى من ينحرون ذواتهم من أجل الأخرين وهذه الفئة لا توجد في الظرف الراهن رغم اتساع جماعات ما يعرف بأهل القبلة.
ماذا سيقدم أنصار الاسلام السياسي لهذا الشعب، وفي ظني أن تجربة ثلاثة عقود كانت كافية لتجزير معاني ومضامين الإسلام في مختلف مجالات الحياة، ولكن مع كل الأسف هم ومن تبعهم من أهل القبلة لم يستطيعو تحويل المنطوقات الإسلامية إلي رؤي نظرية وسلوكية تبهر الأعداء بنجاعة الإسلام كمستقبل للبشرية جمعاء وليس لشعب السودان، فالعود دون جراحات عميقة للطريقة والمسلك هي انتهاك للإسلام، فمن يتباكون الآن على الإسلام فقد خبرناهم جيدا ففاقد الشيء لا يعطيه.