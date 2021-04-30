مقترح لنقل بترول جنوب السودان عبر البحر الأحمر





شن عضو تجمع الصيادلة د. عوض عبد المنعم هجوماً لاذعاً على وزير الصحة د. عمر النجيب على خلفية تصريحاته التي وصف فيها الصيادلة بـ(البياعين) إلى جانب انتقاده لأدائهم.

وقال د. عوض: “تطور وازدهار مهنة الصيدلة مرتبط بصورة مباشرة بالوفرة الدوائية والسياسات الصحية وهو أمر في معظمه تحت صلاحيات وزير الصحة ولم نر شيئاً حتى الآن سوى تصريحات فطيرة دون دراسة ومعلومات مثل تصريحاته بشأن تغطية 60% من الحوجة الدوائية بواسطة التصنيع المحلي خلال عام واحد فقط.

وأردف: إذا كان هذا فعلاً ما قاله الوزير حرفياً فهو يمثل مرحلة جديدة من التضليل الذي ظلت تمارسه حكومة الفترة الانتقالية منذ بداية ازمة الدواء في يناير 2020 وتساءل هل مشكلة الدواء الحالية تحتاج إلى ورشة كل ما دار فيها لا علاقة له بعنوانها؟ أم تحتاج إلى التزام من الحكومة بتوفير النقد الأجنبي بصورة عاجلة؟

ورأى أن حل أزمة الدواء تتطلب سعياً حثيثاً من وزير الصحة لدفع الجهات الأخرى (رئيس الوزراء ووزير المالية) للقيام بدورهم. وسخر عوض، من وزير الصحة قائلاً: “طالما أن الوزير يعلم أن أزمة الدواء ليست كباقي الأزمات ويعلم أنها تؤدي للوفاة”، وعاد عضو تجمع الصيادلة يتساءل هل هكذا أزمات يتطلب حلها كل هذا الزمن في ظل عجز المستشفيات عن القيام حتى بعمليات الولادة بسبب انعدام أدوية التخدير؟

(كوش نيوز)