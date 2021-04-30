معتصم أقرع: دفاتر النفاق السياسي





يبدو ان هناك كائنات موقفها من الحريات والقسوة الاقتصادية علي الفقراء يعتمد علي مسافتها من كرسي السلطة. فلو كانت هذه الكائنات أو احزابها المفضلة خارج السلطة تراها تتاجر بقضايا الفقراء والحريات بحلقوم ضخمه النفاق وحين تصل للسلطة تراها تدافع عن وتطبق نفس سياسات القسوة الاقتصادية التي رفضتها أمس بنفس الحلقوم المتسع وتكتم الحريات التي تاجرت بها بلا حياء في الداخل والخارج. هذه الكائنات غرضها الصراع على السلطة ولا تمارس السياسة من مبدأ أخلاقي وسياسي مستقر.

ما يحتاجه الوطن ليس تبادل المواقع بين ضحية وجلاد في لعبة سادومازوخية سقيمة. التطور يحتاج الِي تغيير قواعد اللعبة وضمان الحريات غض النظر عمن بيده السلطة ومن هو خارجها.

أما الحديث عن القمع باسم شرعية ثورية فهو نكتة لا تسلي! أي شرعية أو ثورية تأتي بيد اللجنة الأمنية وقحت والحركات المصلحة في سياق توجه نيوليبرالي يرتهن الي خارج لئيم؟ هذه الحكومة ليست ضد الاخوان. هي فقط ضد الاخوان الذين يعارضون توجهها وتنام في العسل مع الاخوان شركائها الذين بدلوا جلودهم علي خفيف. والعسف بالإخوان اليوم يشرعن ويمهد للعسف بآخرين غدا فالحرية لا تتجزأ!!.

أما اعتراضات شركاء الحكومة ضد الممارسات والقوانين القمعية فلا يعول عليها فهي تدخل في باب النفاق حين تأتي من أحزاب وافراد يتواجدون في قلب السلطة ويشاركون في مجلسي السيادة والوزراء. أكل الكيكة والحفاظ على العذرية الديمقراطية يضيف النفاق الِي المشاركة في سلطة قمعية.

معتصم أقرع