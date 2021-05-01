سناء حمد: يا ويحهم قتلوا الزبير





مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)..تقبل الله شيخنا الزبير احمد الحسن شهيداً حبيساً ، رحل الزبير في شهر مبارك يحبه وفي يوم مبارك يحبه …رحل مظلوماً عدواناً وظلماً . قتل الزبير اهمالاً متعمدا من سلطة غاشمة تعلم ظرفه الصحي ، مثلما كانت تعلم وضع الشهيد الشريف أحمد عمر بدر ..قتله النائب العام مع سبق الاصرار والترصد فقد قال ” لن يخرج هولاء الا بالموت او الخرف “.

رحل حافظ كتاب الله ، الورع المتواضع موطأ الكنف ، المُقدّم عند اخوانه ، الجرئ في قول الحق ، المشفق دوماً من الفتنة والشقاق .

الدمع في مقامك عصيّ ، فقد بحثت عن الشهادة ساعياً اليها في الادغال والاحراش واتتك عندك…قتلك وظلمك من كنت تسندهم بروحك تفديهم بدمك ..قتلك العسكريون الذين دافعت عنهم حياتك كلها وسخرت عمرك عوناً لهم .

يا ويحهم قتلوا الزبير …يا ايها الاسلاميون قتلوا قائدكم وشيخكم ..قتلوا شيخ الزبير ..

سناء حمد