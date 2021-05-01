سناء حمد: يا ويحهم قتلوا الزبير
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)..تقبل الله شيخنا الزبير احمد الحسن شهيداً حبيساً ، رحل الزبير في شهر مبارك يحبه وفي يوم مبارك يحبه …رحل مظلوماً عدواناً وظلماً . قتل الزبير اهمالاً متعمدا من سلطة غاشمة تعلم ظرفه الصحي ، مثلما كانت تعلم وضع الشهيد الشريف أحمد عمر بدر ..قتله النائب العام مع سبق الاصرار والترصد فقد قال ” لن يخرج هولاء الا بالموت او الخرف “.
رحل حافظ كتاب الله ، الورع المتواضع موطأ الكنف ، المُقدّم عند اخوانه ، الجرئ في قول الحق ، المشفق دوماً من الفتنة والشقاق .
الدمع في مقامك عصيّ ، فقد بحثت عن الشهادة ساعياً اليها في الادغال والاحراش واتتك عندك…قتلك وظلمك من كنت تسندهم بروحك تفديهم بدمك ..قتلك العسكريون الذين دافعت عنهم حياتك كلها وسخرت عمرك عوناً لهم .
يا ويحهم قتلوا الزبير …يا ايها الاسلاميون قتلوا قائدكم وشيخكم ..قتلوا شيخ الزبير ..
سناء حمد
2 تعليقات
له الرحمة والمغفرة وتقبله الله قبولا حسن وجعل قبره روضه من رياض الجنه…فهو باذن الله شهيد قتله السفلة والحاقدين عملاء الاستخبارات والسيارات الأجنبية…وان غدا لناظره قريب …رحمك الله الشيخ الورع المحترم.
رحمك الله يا أخي الزبير كم أحبك في الله ان العين لتدمع والقلب ليحزن لفراقك الشهيد الزبير لقد قتلوك الجبناء