حبيب يعلق على صورة لرونالدو برمز يشتهر به ميسي





نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له في صفحته على موقع “فيسبوك” خلال تدريباته قبل مواجهة مضيفه أودينيزي، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلق البطل الروسي السابق لاتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة المعتزل، حبيب نورمحمدوف، على صورة رونالدو بوضع رمز الماعز، وهو مشتق من كلمة “GOAT”، وهي اختصار لجملة “greatest of all time” وتعني بالعربية “الأعظم على مدار التاريخ”.

ويطلق اسم “GOAT” غالبا على النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إضافة إلى لقبه الأشهر “البرغوث”.

ويرتبط حبيب بعلاقة صداقة مع رونالدو منذ أن كان الأخير في ريال مدريد، النادي الذي يعشقه البطل الروسي ويشجعه، وحصل على قميص الفريق الملكي هدية من النجم البرتغالي

العربية نت