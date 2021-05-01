ضبط اجنبي ينشط في تزييف وتوزيع العملة الوطنية





تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية – فرعية محلية جبل أولياء – من توقيف متهم أجنبي الجنسية من رعايا دولة (عربية) ينشط في تزييف وتوزيع العملات الوطنية من فئة الخمسون جنيها وذلك بمنطقة الكلاكلة. حيث وردت معلومات (بحسب سونا) لإدارة العمليات بالشرطة الأمنية تفيد بأن هنالك أجنبي يمارس نشاط إجرامي غير مشروع ممثل في تزييف وتوزيع العملات الوطنية وذلك بمناطق متفرقة بجهة الكلاكلات. وعلي ضوء ذلك تم توجيه إدارة الشرطة الامنية فرعية محلية جبل أولياء باتخاذ الإجراءات اللازمة للايقاع بالمشتبه به وأنهاء نشاطه الإجرامي والقبض عليه، وتمكن فريق ميداني بقيادة ضابط من تحديد هوية المشتبه به والمناطق التي يرتادها ويزاول بها نشاطه الإجرامي فتم نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه متلبسا وهو يزاول نشاطه المخالف للقانون في توزيع العملات المزيفة وجرى إقتياده لقسم الشرطة وإخضاعه للتحري حيث أرشد التحري عن مكان إقامته بمنطقة الأزهري جنوبي الخرطوم وبناء على ذلك تم تفتيش منزله وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط عدد 3 جهاز اسكنر، وجهاز لابتوب واحد، ومبلغ كبير من العملات الوطنية المزورة ، ومجموعة من الأزياء العسكرية ،وسلاح كلاشنكوف، بالإضافة لعدد كبير من الإستمارات العسكرية وعلى ضوء تلك المعطيات تم توقيف المتهم واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته بقسم شرطة دائرة الاختصاص وتم وضع المضبوطات معروضات في البلاغ توطئة لتقديمه للعدالة. يذكر أن المدير التنفيذي ومدير شرطة المحلية قدما التهنئة والإشادة للقوة المنفذة بمقر الشرطة الأمنية محلية جبل أولياء بهذا الإنجاز الكبير الذي يحسب للشرطة والشرطة الأمنية وقد قاما بتحفيز القوة معنويا وماديا .

الخرطوم (كوش نيوز)