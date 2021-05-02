هؤلاء ممنوعون من أكل البصل لهذا السبب.. “قد تكون منهم”





لتناول البصل فوائدة عديدة، وهو يدخل في العديد من مكونات الطعام أثناء الطهي، ولكن هناك بعض الأفراد التي يجب عليهم الامتناع عن أكله.

الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، مختصة الغدد الصماء الروسية، تقول إن كمية السعرات الحرارية في 100 جرام من البصل هي 40 سعرة حرارية فقط، ولكنه غني بفيتامينات مجموعة В وحمض الأسكوربيك.

وتقول “إن البصل يحتوي على العديد من المبيدات النباتية التي هي مواد نشطة تمنع نمو البكتيريا والفيروسات.

كما أن البصل يحفز عملية الهضم والشهية، ومدر خفيف للبول ويطهر الجسم من السموم.

والبصل ضروري لتكوين الدم؛ لأنه يحتوي على الكوبالت الذي هو من مكونات فيتامين B12 المسؤول بصورة خاصة عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، ومعالجة الكوليسترول وفيتامين D.

ويحتوي البصل على نسبة عالية من السيليكون الضروري للأوعية الدموية والعظام والشعر.

وعلى الجانب الآخر، هناك أشخاص يمنع عنهم البصل تماما، وهم الذين يعانون من التهاب البنكرياس والمعدة وقرحة المعدة، ويجب عليهم الامتناع عن تناول البصل، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وتقول “بوتشاروفا”: “يجب الامتناع عن تناول البصل الطازج، لأنه يزيد من حموضة المعدة. لذلك يفضل تناول البصل المطبوخ على الرغم من انخفاض نسبة الفيتامينات فيه، وعند عدم وجود ما يمنع أكل البصل، يمكن تناول بصلة متوسطة الحجم يوميا”.

مصراوي