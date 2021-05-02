البشير ثلاثون عاما من شهادات الدكتوراة والماجستير والبكالريوس لهذا الجيل





* كثير من منتقدي البشير تخرجوا من الجامعات التي أنشئت في عهده ..

* قبل البشير تسع جامعات فقط كلها في ولاية الخرطوم ما عدا واحدة

* في عهد البشير تم إنشاء أربعين جامعة معظمها في الولايات لاول مرة

* جامعات الفاشر ، كسلا ، القضارف ، دنقلا ، سنار ، نيالا ، شندي ، الدلنج ، زالنجي ، الضعين ، الجنينة ، ود مدني ، بخت الرضا

* جامعات بأسماء : البحر الاحمر ، السلام في الفولة ، النيل الازرق في ولاية النيل الأزرق ، غرب كردفان ، شرق كردفان ، البطانة ، النيل الابيض كوستي ، كردفان ، وادي النيل

* جامعات بأسماء زعماء : الزعيم الازهري ، الامام المهدي ، الامام الهادي

* جامعات الرباط الوطني ، ابن سينا ، العلوم والتقانة ، العلوم الطبية والتكنولوجيا ، المشرق ، الجامعة الوطنية ، المغتربين ، القران الكريم والعلوم الاسلامية ، جامعة السودان المفتوحة ، الشيخ عبدالله البدري نهر النيل ، عبد اللطيف الحمد التكنولوجية مروي ، جامعة بحري ، السودان العالمية ، المستقبل

* هذا غير الكليات الجامعية وعددها كبير

* البشير مفجر ثورة التعليم الجامعي العالي .. اعداد كبيرة جدا من الخريجين لشهادات دبلوم ، بكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراة .. بعضهم في السودان وبعضهم اغترب في وظائف بالسعودية والخليج وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها اطباء ومهندسون ومختلف التخصصات أتاح لهم عهد البشير هذا الفضل الكبير .

البشير بهذا الإنجاز قدم للشباب السوداني خدمة فشل غيره يتاجر بنغمة ( الشباب .. الشباب ) في تقديمها .

* وزيرة التعليم العالي حاليا وزيرة تعليم عالي جامعات البشير .

صلاح التوم من الله