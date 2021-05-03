



كعادته .. أرغي وجدي صالح وأزبد في مقدمته الطويلة لمسلسه الخائب ..كان الموتور قليل الحيلة يكثر التبرير والتحليل لأخطاء وتجاوزات لجنته الكارثية التي قضت تماماً علي ماتبقي من ثورتهم المصنوعة .. مما يضحك أن وجدي وعصابته وحدهم من بقي في خندق الدفاع عن ثورة تعرّت تماماً من كل سترٍ .. وفضيلة !!

لاجديد في أخبارهم وإقالاتهم .. ومصادراتهم .. يمضون في ذات طريق التجاوز القانوني الذي سيوردهم يوماً ما المهالك !!

وجدي صالح لايتعلم من دروس التاريخ والعبر حتي داخل حزب البعث العربي الإشتراكي !! .. ربما لم يجد وجدي صالح وقتاً لمتابعة ردود الأفعال الصادمة وسط الشعب العراقي بعد وفاة القاضي الذي حاكم الرئيس الرمز صدام حسين وضيّق عليه بعد سقوط بغداد ..

القاضي الذي كان يتباهي بأنه الرجل الذي تجرأ علي تولي مهمة محاكمة صدام حسين وإذلاله أمام الأمة العراقية ، هذا القاضي عاش كل حياته متخفياً من لعنات الشارع العراقي وغضب كوادر حزب البعث حتي ذاع خبره أول أمس أنه مات بفيروس كرونا !!

ولأن وجدي صالح لا يعتبر بدروس التاريخ ، فلن يفهم الرسالة إلا ساعة يجد نفسه مشيّعاً بلعنات الشارع السوداني ذات يوم وهي قصة بدأت فصولها منذ أشهر بعد أن ( قلب الهوا) وصار وجدي صالح (تختة) يصّوب نحوها حتي الذين كانوا يترقبون مؤتمراته البهلوانية سهام نقدهم وتقريعهم !!

وجدي وصاحبه مناع وتابعهم محمد الفكي سيدافعون حتي آخر يوم عن لجنتهم الكارثية هذه .. وهم يعلمون لماذا يستميتون في الدفاع عنها .. سيخرج قريباً الشهود والضحايا وسيكشفون وثائق التسويات والمساومات والكاش بالعملة المحلية والصعبة .. وكله قادم .. وماذلك علي الله ببعيد !!.

مالايعلمه وجدي وشلته أن الكيزان تجاوزوا مرحلة التفكيك التي أرهقت مكونات الثورة المسروقة إلي مرحلة التكوين الجديدة .. مرحلة بدأت طلائعها بالتشييع المهيب للشيخ الزبير .. ولن تنتهي بقصة إفطار السابع عشر من رمضان !!

مسكين صلاح مناع مسكين الفكي منقة مسكين وجدي صالح ..

ومساكين بقية طاقم الأوركسترا معهم .. مساكين هؤلاء القوم .. إنهم لايعرفون طبيعة وقوة وكيمياء التيار الذي يواجهونه ولا يجدون وقتاً ليسألوا سادتهم في مجلسي السيادة والوزراء عن تاريخ وماضي ومستقبل كيان إسمه الكيزان !!

عبد الماجد عبد الحميد