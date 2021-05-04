تجمع المهنيين بنهر النيل آن الاوان لفتح ملفات صفقة البيع الفاسد لشركة أسمنت عطبرة





استنكرت اللجنة التسييرية لنقابة أسمنت عطبرة حل اللجنة التسييرية لعمال شركة أسمنت عطبرة.

وقالت في بيان لها تم حل اللجنة بواسطة لجنة التمكين الجديد بناءا على رغبة ادارة الشركة فقط ، لأننا طالبنا بتحسين وضع العامل في الشركه ، ووصفت ذلك بأنه أبشع صورة للخيانة والارتزاق ، ونوهت الى دفوعاتهم المستمرة عن لجنة ازالة التمكين باعتبارها واحدة من ادوات الثوره فكيف لها أن تصبح اداة هدم للثوره ولم تكلف نفسها حتى عناء ان تستمع اليهم ليباعوا بثمن بخس للاجنبي مجدداً للأجنبي واعتبرت القرار بمثابة قتل للثورة.

من جهته انتقد تجمع المهنيين بولاية نهر النيل اقدام لجنة ازالة التمكين على حل تسييرية اسمنت عطبرة وقال في بيان له : “لقد آن الأوان لفتح ملفات مصنع أسمنت عطبرة وأن نجأر بالمطالبة بأن ينظر القضاء في جريمة البيع الفاسد وإرتباطها بتورط سلطة الإنقاذ في أنشطة تمويل الارهاب والعناصر الاستخباراتية المشبوهة المرتبطة بالصفقة وبإدارة المصنع بعد البيع وما أعقبها من تشريد للعمال.

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صحيفة الجريدة