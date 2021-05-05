



أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلالها طيفا من المسائل الدولية والثنائية الملحة.

أخبار العالم

بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

05.05.2021 | 14:42 GMT

بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلالها طيفا من المسائل الدولية والثنائية الملحة.

وبحسب بيان الكرملين، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، وتم التطرق إلى قضايا التسوية في ناغورني قره باغ، بما في ذلك في سياق أنشطة المركز الروسي التركي للسيطرة على وقف إطلاق النار هناك وجميع الأعمال العدائية في منطقة النزاع”.

كما ناقش الطرفان الوضع في سوريا، وأشارا إلى التعاون البناء بين البلدين من أجل تسوية الأزمة السورية، حيث “تمت الإشارة في المكالمة الهاتفية إلى الطبيعة البناءة للتعاون بين روسيا وتركيا، والتي تهدف إلى خلق الاستقرار في سوريا. كما أعرب الجانبان عن نية بذل المزيد من التنسيق والتعاون من أجل دفع الحوار بين الأطراف السورية في إطار اللجنة الدستورية، فضلا عن ضرورة مكافحة الجماعات الإرهابية وملاحقة فلول الجماعات الإرهابية في بعض الأراضي السورية”.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيان، ناقش الزعيمان الوضع في ليبيا، واتفقا على مواصلة دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز وحدة البلاد، مع مراعاة مصالح القوى السياسية الرئيسية.

كما ناقش الطرفان سبل مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث “تم التأكيد على استعداد الجانب الروسي لبناء تعاون عملي في هذا الاتجاه (مكافحة انتشار فيروس كورونا)، وعلى وجه الخصوص، وابتداء من هذا الشهر، في مجال توريد اللقاح الروسي سبوتنيك V.. فضلا عن إمكانيات الإنتاج المشترك للقاح سبوتنيك V في الشركات التركية”.

وأضاف البيان: “ومن وجهة النظر المشتركة للجانبين الروسي والتركي، فإن إجراءات مكافحة الوباء التي يتم اتخاذها ستجعل من الممكن تحقيق تحسن جوهري في الوضع واستئناف العلاقات الثنائية في قطاع السياحة”.

بدوره شكر الرئيس رجب طيب أردوغان المساعدة التي يقدمها الجانب الروسي.

العربية نت