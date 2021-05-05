الولايات المتحدة.. توقيف امرأة تهرب المخدرات في أحذيتها





أوقفت الشرطة الأمريكية امرأة بعد أن قامت بتهريب ما قيمته 40 ألف دولار من مادة الكوكايين في سبعة أزواج من الأحذية عند عودتها إلى الولايات المتحدة من جامايكا.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في بيان إن عملية توقيف المرأة (21 عاما) ومن مدينة جورجيا حصلت يوم الأحد 2 مايو في مطار هارتسفيلد جاكسون بولاية أتلانتا.

وأشارت إلى أنه “بعد الفحص الدقيق لحقائبها، تم العثور على سبعة أزواج من الأحذية تحتوي على مادة بيضاء مخبأة في كعب الأحذية وبعد خضوع هذه المادة للاختبار تبين أنها كوكايين”.

وقالت السلطات إن كمية الكوكايين المضبوطة من الأحذية تزن حوالي ثلاثة أرطال (أكثر من كيلو بقليل) وتبلغ قيمتها حوالي 40 ألف دولار.

وفقا لمكتب الجمارك وحماية الحدود، فإنه يتم يوميا مصادرة ما يعادل 3677 رطلا من المخدرات من الأشخاص الذين يسافرون من جميع أنحاء البلاد

العربية نت