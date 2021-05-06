بمليون متابع صفحة فضيل على فيسبوك تتفوق على صفحة رئيس الوزراء السوداني





المبدع عبدالله عبدالسلام المعروف بفضيل يعبر عن الوجدان السوداني المسلم السليم الذي لم تلوثه الافكار المستوردة المخالفة لقيمنا ، ما حصده فضيل من تفاعل ولايكات ومتابعات جعلت صفحته مليون متابع تتفوق حتى على صفحة رئيس وزراء قحت 700 الف متابع المدعوم من كل أحزاب قحت هذا يكشف هشاشة وضعف وفقر هذه الحكومة ،

عندما يهزم رجل واحد خلفه شعب عظيم مجموعة من الأحزاب أجنبية الهوى والثقافة مسنودة من قوى إقليمية ودولية ولديها دجاج إلكتروني بمرتبات دولارية ومع ذلك يهزمون ويسحقون ويولولون من رجل عظيم وشاب شهم وابن بلد غيور وقف معه شعبه بلا حوافز ولا تنظيم ، 5 دقائق من الكوميديا دفنت سيداو والعلمانية في ضفاف النيلين ،

وقد منحنا الحبيب فضيل في العشر الأواخر من شهر رمضان شهر الإنتصارات صورة مشرقة عن مجتمعنا المعتز بقيمه ، منحنا فضيل إنتصارا جديدا على عملاء السفارات وعيال المنظمات بعد صفعات متوالية في هذا الشهر أصابتهم بالدوار، شكرا فضيل كنا نعلم علم اليقين أن خطاب قحت لا مكان له في سودان العفة والنخوة لكن فضيل بظرفه وخفة دمه مع عمق طرحه في خمس دقائق جعلنا ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين ، ادعموا فضيل فإن #فضيل_يمثلني ويمثلكم ويمثل كل حر شريف غيور محب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام .

نقلاً عن صفحة

د.محمد علي الجزولي