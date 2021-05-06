بوتين: سنراقب عن كثب الوضع المتعلق بكورونا في البلدان الأخرى





قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن السلطات الروسية ستراقب عن كثب الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا في البلدان الأخرى، وعلى أساس ذلك، ستتخذ قراراتها بشأن فتح الحدود.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع بالفيديو مع نائبة رئيس الحكومة تاتيانا غوليكوفا: “نحن ندرك، أن هذا الوضع لا يزال خطيرا للغاية، في العديد من البلدان حيث تعتبر صناعة السياحة مهمة جدا للاقتصاد بشكل إجمالي، وخاصة مع حلول الموسم السياحي. ولكننا، وبمساعدة المتخصصين، سنراقب الوضع عن كثب من خلال التعاون مع الخبراء في هذه البلدان، لتحديد التطور الحقيقي له هناك، ولنتخذ القرارات المناسبة للسائحين الروس”.

وشدد بوتين على أن السلطات معنية في أن يتمكن المواطنون من التنقل، والاستجمام بحرية.

العربية نت