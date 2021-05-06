بوتين: اللقاحات الروسية تشبه بندقية كلاشينكوف في بساطتها وموثوقيتها





قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، هي الأكثر أمانا حتى الآن، وهي بسيطة في الاستخدام، وموثوقة مثل بندقية كلاشينكوف.

وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا: “اليوم باتت كل لقاحاتنا معروفة، واليوم ظهر لقاح سبوتنيك لايت. تعتمد عقاقيرنا على التكنولوجيات والمنصات التي تم استخدامها على مدى عقود. وهي أيضا حديثة جدا، واليوم تعتبر من دون أدنى شك الأكثر موثوقية والأكثر أمانا”.

وتابع الرئيس بوتين: “كما قال أحد الخبراء الأوروبيين: اللقاحات الروسية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها كبندقية كلاشينكوف الآلية. نعم. لم نكن نحن من قال ذلك، بل أحد الخبراء الأوروبيين، وأعتقد أنه بالتأكيد على حق. اللقاحات الروسية بسيطة وموثوقة مثل البندقية”.

ونوه الرئيس بأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة في العالم حتى الآن، التي تقدم تكنولوجيات إنتاج اللقاحات إلى الدول الأخرى.

العربية نت