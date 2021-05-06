فرنسا تمنح الجنسية لأكثر من 2000 أجنبي بسبب إسهامهم في مواجهة كورونا





منحت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس الجنسية لأكثر من 2000 موظف أجنبي كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول عليها.

وبحسب موقع “لي بوينت” الفرنسي فقد أعلنت مارلين شيابا وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المواطنة، أن 2009 أشخاص، بينهم 665 قاصرا، تمتعوا بتسريع مسار التجنيس.

وعللت الوزيرة الفرنسية القرار بأن هؤلاء الذين شملهم التجنيس أظهروا “ارتباطهم بالأمة”، مؤكدة أنهم كانوا على “الخطوط الأمامية” أثناء تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن مارلين شيابا أصدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي تعليمات إلى المحافظين بـ “تسريع” و “تسهيل” الحصول على الجنسية الفرنسية للأشخاص الذين “أسهموا بنشاط” في مكافحة كورونا، من المهنيين الصحيين، والأمن أو الصيانة، والمربيات، والصرافين، والمساعدين المنزليين، وجامعي القمامة.

وفي عام 2020، تم تجنيس 61371 شخصًا، ومنذ ذلك الحين “تم تقديم أكثر من 8000 طلب إلى المحافظة في جميع أنحاء البلاد” ، وفقًا للبيان الصحفي، الذي يحدد أن “الملفات قيد الفحص وستتم دراستها جميعًا بأكبر قدر من الاهتمام”.

جدير بالذكر أن التعليمات المرسلة إلى المحافظين على وجه الخصوص، تسمح باستخدام مفهوم “الخدمات المقدمة” لتقليص الحد الأدنى لفترة الإقامة المطلوبة في فرنسا إلى سنتين، بدلاً من خمس سنوات.

العربية نت