بوتين: الصراع يحتدم في السوق العالمية بين مصنعي الأدوية المضادة لكوفيد-19





قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الصراع يحتدم في السوق العالمية بين مصنعي الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الروسي مع نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس.

وعن اختيار المؤتمر العالمي للقاحات بواشنطن لقاح “موديرنا” الأمريكي كأفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضح بوتين أن “المحافل العالمية قررت دعم اللقاح الأمريكي “موديرنا”، وهذا أمر يخصهم”.

ولكن في الوقت نفسه، أكد بوتين أن الأدوية الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد هي الأكثر أمنا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنها بسيطة وموثوق بها مثل بندقية كلاشنيكوف.

وكان المؤتمر العالمي للقاحات في واشنطن، قد أعلن في وقت سابق، عن اختيار لقاح شركة موديرنا الأمريكية كأفضل لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مطور لقاح “سبوتنيك V” الروسي قد أعلن سابقا أن الوفيات الناجمة عن التطيعم باللقاح الروسي أقل بكثير من الوفيات الناجمة عن اللقاحات الأخرى، مشيرا إلى أن الوفيات الناجمة عن التطعيم بلقاح فايزر لكل مليون جرعة بلغت 39.4 وفاة، بينما الوفيات الناجمة عن التطعيم بلقاح موديرنا بلغت 20.2 حالة، أما الوفيات الناجمة عن التطعيم بلقاح “سبوتنيك V” بلغ عددها اثنتان فقط.

ويعد لقاح “سبوتنيك V” أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى “كوفيد-19″، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة “لانسيت” الطبية، وقد تم تسجيل اللقاح في 64 دولة حول العالم، يعيش بها نحو 3.2 مليارات نسمة.

العربية نت