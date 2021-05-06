القبض علي مواطن هدد بتصفية مدير شرطة ولاية كسلا





وزارة الداخلية رئاسة قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة المكتب الصحفي خبر صحفي رشح في الوسائط تسجيل مصور لمواطن يهدد بتصفية مدير شرطة ولاية كسلا و كان ذلك وسط جمهرة من المواطنين وذكر بأنهم قاموا بإطلاق سراح مواطن عنوة من حراسات الشرطة توضيحا للحقائق وتعميما للفائدة نورد الآتي 1/قوات الشرطة مؤسسة قومية تعني بإنفاذ القانون ليست لديها أي عداءات أو خلافات مسبقه او لاحقه مع أي كيانات أو جهات أو أشخاص تحت أي ظرف 2/ نؤكد أن المواطن المعني قد تم القبض عليه و إتخذت الاجراءات القانونية في مواجهته بقسم شرطة دائرة الإختصاص بإشراف النيابه وسيقدم للقضاء 3/ماذكره المواطن من تحرير متهم من الحراسة أمر غير صحيح ويواجه من يرتكبه الإجراءات القانونية والمواطن المعني تم الافراج عنه بالضمانة . ٤/ توكد قوات الشرطة أن أي محاولات للتهديد أو نشر مقاطع للترويع وإثارة البلبلة سيتم حسمها بشكل قاطع وبات وفقا للإجراءات القانونية ٥/ تحذر قوات الشرطة بأنها ستتعامل بقوة القانون مع كل دعوة لنيل الحقوق بالقوة الجنائية أو أي محاولة لإرهاب سلطات إنفاذ القانون بالدولة والله الموفق المكتب الصحفي للشرطة.

الخرطوم (كوش نيوز)