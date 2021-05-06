السيسي يوجه بتوطين التكنولوجيا في مشروعات هيئة قناة السويس





اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس محمد يحيى زكي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

وأضاف أن الرئيس وجه بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية للقناة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

وعرض محمد يحيى زكي المؤشرات المالية في ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.

كما عرض رئيس الهيئة مستجدات التطوير الجاري بمينائي العين السخنة والعريش، خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلا عن استعراض الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس، وإنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.

وتم أيضا استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.

العربية نت