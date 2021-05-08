فضيل: كل من أساء لنا بكلمة فالله أولى به





جمهور الصفحة المحترم

التحية ليكم والله وربنا يتقبل الصيام والقيام وكل عام وأنتم بخير.

كل من دعمنا في مسيرتنا دي بقول ليهو شكراً ليك ونحن من بدينا نشتغل ما عندنا كبير غير الله وأولياتنا دينا ووطنا ومجتمعنا وكل أعمالنا بتدور في الفلك دة، وبإذن الله ما حنحيد عن مبادئنا لأجل حاكم أو محكوم.

أم الناس الشايفة إنو نحن عملنا حاجة غلط فأرجعوا لأعمالنا المنشورة في القناة من تاريخ بدايتنا في 2018 حتلقوا إننا إتناولنا عدد كبير من قضايا الدين والبلد والمجتمع لا يسع المجال لحصرها في المنشور دة لكن قاعدة أرجعوا ليها بالمهلة.

وللبفتكروا إنو نحن بنبحث عن شهرة وأضواء فبحمد الله وبي جمهورنا المحترم نحن بنعتبر نفسنا محظوظين بأعداد كبيرة بتتابعنا في اليوتيوب والفيسبوك وحتى في عروضنا المستمرة والمباشرة في الشارع واللي ما إنقطعت لحدي قبل رمضان في الولايات وكان آخرها في دارفور.

خلاصة القول نحن في سبيل دينا ووطنا ومجتمعنا مستعدين نتحمل كل الصعاب، وكل من أساء لينا بكلمة فالله أولى به، وكل من شكرنا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله فألف شكر ليكم.

عبد الله عبد السلام فضيل