السيسي يأمر بتلبية مطلب “العم فهمي” بشأن ملكية قطعة أرض





التقى وزير الزراعة المصري السيد القصير مع المواطن المسن فهمي محمد حسن، الذي التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته أمس في شرق القاهرة، معلنا أن الوزارة بدأت النظر بمطلبه.

ونقل موقع “القاهرة 24” عن مصادر مسؤولة قولها، إن الوزارة تواصلت مع “العم فهمي” بناء على تكليف من السيسي، الذي أمر بتحقيق مطالبه بالكامل، والتي تقع ضمن اختصاصات وزارة الزراعة.

وأوضحت المصادر أن وزير الزراعة بحث مطالب عمي فهمي اليوم الساعة 11 صباحا، والتي كانت تتعلق بقطعة أرض حصل عليها خلال فترة حرب اليمن في عام 1964 (التي شاركت فيها مصر بقيادة جمال عبد الناصر)، مؤكدة أن الوزير وعده بإنهاء هذه الأزمة وتمليكه الأرض وفق للقانون.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بدأت في إجراءات بحث الأوراق الخاصة بـ”العم فهمي”

العربية نت