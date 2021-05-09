السعودية تصدر بيانا هاما بشأن إقامة مناسك الحج هذا العام





أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 9 مايو/أيار، بيانا هاما، بشأن إقامة مناسك الحج لهذا العام.

القاهرة – سبوتنيك. وأعلنت السعودية، عزمها إقامة مناسك الحج لهذا العام وفق ضوابط صحية وأمنية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

وأكدت الوزارة “أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان”.

ولفتت بقولها إنه “سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام”

العربية نت