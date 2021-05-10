بوتين: 21 مليون شخص تلقوا اللقاح في روسيا والعملية تسير بشكل مستقر





أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا تسير في البلاد بشكل مستقر.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين ردا على سؤال أحد الصحفيين حول الوضع في البلاد فيما يتعلق بالتطعيم: “الوضع في البلاد، وفقا للخبراء مستقر”.

وتابع بوتين: “نحن بحاجة إلى الاستمرار [في تلقي اللقاحات] وإجراء الفحوصات، لأنهما مكونان مهمان للغاية من أجل التغلب على هذا الوباء وعواقبه في المستقبل”.

وأضاف الرئيس الروسي أنه “تم تطعيم نحو 21 مليون شخص ضد فيروس كورونا في روسيا”.

وسجلت روسيا ثلاثة لقاحات محلية ضد فيروس كورونا المستجد، وهي “سبوتنيك v” و”إبيفاك كورونا” و”كوفيفاك”.

وبدأت حملة التطعيم الوطني المجاني ضد فيروس كورونا المستجد، في روسيا، بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020.

العربية نت