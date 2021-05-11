متظاهرون يغلقون عدداً من شوارع الخرطوم في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة





أغلق بعض لجان المقاومة صباح اليوم “الثلاثاء”، عدداً من الطرق تنديدًا بمجزرة فض اعتصام القيادة العامة التي تصادف ذكراها اليوم 29 رمضان.

وأُغلقت الطرق للمطالبة بتحقيق العدالة والقصاص، حيث تم “تتريس” شارع الستين، إغلاق كوبري الجريف شرق، ود نوباوي، وعدد من الشوارع بمدينة أم درمان.

بالتزامن، دعت أسر الشهداء وعدد من الناشطين إلى تنظيم إفطار جماعي بساحة الاعتصام، فيما أعلنت القوات المسلحة عن إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة.

صحيفة السوداني