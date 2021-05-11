الإمارات تعلن بدء إنتاح لقاح “حياة – فاكس” الإماراتي الصيني المضاد لكورونا





أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات اليوم الثلاثاء عن بدء إنتاج لقاح “حياة – فاكس” المضاد لفيروس كورونا، في إطار التعاون بين الإمارات والصين

وأعلنت الهيئة أن “حياة – فاكس” سيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة وسيتم تصنيعه بواسطة “سي إن بي جي 42″، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثا بين شركتي “سينوفارم سي إن بي جي” الصينية و”جي 42″ الإماراتية.

وذكرت الهيئة أن بدء إنتاج اللقاح المشترك يؤذن ببدء “مرحلة تاريخية لتصنيع اللقاحات في الدولة”.

يذكر أن الطاقة الإنتاجية للقاح تبلغ ‏200 مليون جرعة سنويا وسيقوم أول لقاح تنتجه الإمارات بتعزيز برنامج التطعيم عبر 205 مراكز طبية على مستوى الدولة، وسيجعل من الإمارات مقرا إقليميا رائدا في هذا المجال.

العربية نت