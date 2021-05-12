



♦️من قتل شهداء اليوم♦️

اسال الله الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية جميعا.

دايما يظل هنالك سؤال جوهري يحتاج إلي اجابات قاطعة من المستفيد من قتل وإراقة دماء الشباب الذين خرجوا اليوم؟

الجيش بالأمس اعلن اغلاق محيط القيادة واصدر بيان بذلك. الجيش هو جزء من السلطة الحاكمة وهذا القرار جاء بناءً على رغبة الحكومة (مدنيين_عسكريين) والا لكان الشق المدني اعترض وطالب بفتح القيادة ليحيى الثوار ذكرى فض الإعتصام ولحضر رئيس الوزراء بنفسه او ابتعث من ينوب عنه.

لكن من الواضح ان الحكومة مجتمعة عسكريين ومدنيين لا تريد لهذا الاحتفال ان يقوم.

هل يعني ذلك ان تقوم الحكومة بقتل الثوار وهنا تاتي الاجابة قطعاً لا.

فالحكومة لم تجد مخرج من ورطة فض الاعتصام ولا تحتاج الي مزيد من الدماء. الدليل على صدق هذا الكلام ان الجيش برغم اغلاقة لمداخل القيادة قام بالانسحاب وترك الثوار يدخلون ولم يقاومهم واذا اراد المواجهة لاختارها من الاول.

يبقى السؤال المهم من اطلق النار علي الثوار اليوم؟ اذا الجيش بيت نية القتل لكانت اعداد القتلى اكبر من ذلك بكثير.

المستفيد الوحيد من قتل الثوار هي بعض مكونات قحط التي وجدت نفسها فقدت جزء كبير من مقاعد الحكومة وتريد ان تعود الي السلطة عبر الشارع ( الشيوعيين) وحتى يتم تجييش الشارع فكان لابد من دماء تحمس الشباب وتخلق مزيد من الكراهية ضد الجيش والدعم السريع.

واقع اليوم هذا شبيه بأحداث الثورة في بدايتها حيث كان يتم قتل وقنص الثوار من داخل المسيرات!

المصادفة الغريبة في شهيدي اليوم وهي ما جعلتنا نربط الأحداث مع بعضها البعض مثال: مقتل الشهيد دكتور بابكر والشهيد معاوية الشاهد الوحيد على قتل دكتور بابكر. اختفي بعد ساعتين من مقتل د بابكر، حيث شوهدت نفس السيارة التي اقلت جثمان الشهيد بابكر بالقرب من منزل الشهيد معاوية عند مقتله.

هل هي الصدفة ام الاقدار التي جعلت شهيد اليوم عثمان احمد بدر الدين التوم

يسكن كافوري وكذلك دكتور؟ هل هو د/ بابكر جديد؟ ومعلوم سيطرة الشيوعيين على القطاع الطبي.

اختيار الاشخاص والزمان هي واحدة من اساليب الشيوعين والبعثيين في تحريك الشارع ايام الثورة الاولي.

ولدينا ملف تتبعنا فيه حالات تم اختيارها للقتل بعناية وحتى تاريخ هذه اللحظة لم يتمكن ذويهم من تدوين بلاغات قتل او شروع في القتل دعك عن المطالبة بحقوقهم. سنفتح هذا الملف قريبا بالادلة القاطعة.

الذي يقطع الشك باليقين في معرفة القاتل: اولاً: تقرير الطب الشرعي، بشرط الا يتم التلاعب فيه كما حدث في احداث سابقة.

ثانياً: نوع العيار وهذا سيحدد نوعية السلاح

والمسافة التي اطلق منها الرصاص ومن اين جاءت الاصابة.

كل ما حدث اليوم يشير الي ( الشيوعي) فهو يسعى لمواجهة العسكر عبر الشارع بعد ان فشل في ادارة الدولة وايقن ان الثورة بدات تتشكل في الشارع فاراد ان يركب موجتها بعد ان افقدته اتفاقية جوبا جزء مقدر من السلطة.

ننتظر نتائج التحقيق لتثبت صحة هذه الرواية او عكسها. حتى ذلك الحين يجب التركيز علي التقرير الطبي ويجب على قادة الجيش ان يحرصوا على نزاهته، ان كانوا حريصين على إبراء ذمتهم

Alrabea Abd