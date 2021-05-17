بايدن يقول إنه سيتصل بنتنياهو اليوم لبحث النزاع مع الفلسطينيين





قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتصل اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث النزاع مع الفلسطينيين.

وبحسب رويترز، قال بايدن في تصريح ردا على أسئلة الصحفيين، إنه سيتحدث مع نتنياهو مساء اليوم الاثنين بشأن الصراع مع الفلسطينيين في غزة.

وقال بايدن، أمس إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق تهدئة دائمة مضيفا أن الطرفين يستحقان العيش في أمن وسلام.

وأضاف في تسجيل فيديو بث بمناسبة عيد الفطر، “نرى أيضا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون سويا العيش في أمن وسلام، وأن ينعموا بدرجة متساوية من الحرية والرخاء والديمقراطية”.

وتابع “إدارتي ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين وأطراف أخرى بالمنطقة للعمل نحو تهدئة دائمة”.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل من أجل وضع حد لما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في التصعيد الأخير بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

والتقى عباس، هادي عمر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل وفلسطين لتهدئة الأوضاع الحالية بين الطرفين، وأكد ضرورة التدخل الأمريكي “لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووقف التصعيد الإسرائيلي، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية”.

العربية نت