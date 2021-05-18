النيابة تودع رداً للمحكمة العليا بشأن طلب من محامي المتهمين في قضية الشهيد أحمد الخير





أودعت النيابة العامة، رداً رسمياً أمام منضدة المحكمة العليا يتعلق بطلب المراجعة في قضية الشهيد أحمد الخير.

وكشفت مصادر موثوقة لـ(السوداني) أن وكيل أعلى النيابة الطاهر عبد الرحمن رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام، قد تقدم برد رسمي للمحكمة العليا على طلب المراجعة مقدم من محامي المتهمين في قضية الشهيد أحمد الخير.

وبحسب المصادر، فإن النيابة أكدت صحة كل القرارات التي صدرت بحق قضية الشهيد أحمد الخير في كافة مراحل التقاضي التي مرت بها الدعوى الجنائية.

وقضت المحكمة بالحكم بالإعدام في المدانين بمقتل الشهيد المعلم أحمد الخير والبالغ عددهم 29.

وكان أحمد الخير عوض الكريم، المعلم والناشط، من منطقة خشم القربة، اعتقل من منزله في 27 يناير 2019 واُقتيد إلى أحد مقرات الأمن _ ايام اندلاع الثورة السودانية _ حيث تعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة اعتقاله، وتوفي أثناء التعذيب.

صحيفة السوداني