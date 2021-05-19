إزالة التمكين تكشف عن بيع منظمة الدعوة لمدارس تابعه للمجلس الأفريقي





اعلنت مدارس المجلس الافريقي للتعليم الخاص عن قيام المؤتمر القومي الأول تنفيذا لقرار لجنة إزالة التمكين وذلك صباح الخميس( ٢٠) مايو بقاعة الصداقة ويناقش المؤتمر بحسب د. محمد الطيب أبوشوك المدير العام لمدارس المجلس الافريقي الوضع الراهن والانجازات والتحديات والرؤي المستقبلية.

واوضح د. ابوشوك خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة مدارس المجلس الافريقي ان المجلس واجه تحديات كبيرة عقب القرار (٢٦٤) الخاص بلجنة إزالة التمكين وايلولة المدارس لوزارة المالية متعلقة بهوية المدارس هل هي خاصة أم حكومية؟ واضاف واجهنا ظروف صعبة ورغم الاصول الكبيرة للمدارس (٥٤) مدرسة ورياض اطفال الاء اننا وجدنا الحساب في البنوك (صفر) نتيجة للفساد والتلاعب الذي مارستة إدارة منظمة الدعوة الإسلامية التي كانت تشرف إداريا علي المدارس .

واكد ابوشوك انهم رغم المشاكل استطاعوا حلحلة الكثير من القضايا وعلي رأسها رفع مرتبات المعلمين وعمل هيكل وظيفي بجانب صيانة المدارس ودفع (٤٥) مليار للكتاب المدرسي فضلا عن رفع سن المعاش إلى (٦٥) عاما بدلا عن (٦٠) عام لتلافي اشكاليات نقص المعلمين والاستفادة من الخبرات. وقطع ابو شوك بعدم فصل أي معلم من العمل نتيجة مواقفه السياسية وقال نتعامل مع الجميع بمهنية باعتبار المعلمين اصحاب رسالة.

واكد ابو شوك ان كل مدارس المجلس ال(٥٤) في الخرطوم وكسلا وبورتسودان والقضارف والجزيرة لديها شهادات بحث وانشأت في العام ١٩٨٣ بواسطة اصحاب المصلحة فوق اراضي سودانية قبل حتي تاسيس منظمة الدعوة الإسلامية التي كانت تشرف علي المدارس إداريا فقط.واضاف منظمة الدعوة كانت تستخدم أموال المدارس في انشطتها الخارجية في وقت تعاني فيه المؤسسة من ديون كبيرة ورثتها الإدارة الحالية.

وبحسب صحيفة الوطن، كشف عادل علي موسى عضو اللجنة العليا لاستلام وحصر الأموال المستردة بلجنة إزالة التمكين عن بيع منظمة الدعوة الإسلامية لمدرسة المجلس الإفريقي بالقاهرة لمستثمر أجنبي بجانب تحويل ملكية المدرسة في كينيا لمستثمر عقب قرار لجنة إزالة التمكين مؤكدا تحريك اجراءأت قانونية لاسترداد المدرستين .واكد عادل موسى وجود فساد مالي بمدارس المجلس الأفريقي باندونسيا.

الخرطوم(كوش نيوز)