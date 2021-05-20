برئاسة ترباس اجتماع عاصف باتحاد فن الغناء الشعبي وترباس يزيل عدداً من القروبات المنتحلة لاسم الاتحاد





أزال الفنان كمال ترباس عدداً من قروبات الواتساب الوهمية التي كانت تنتحل اسم اتحاد فن الغناء الشعبي، وقال إن اسم الاتحاد خط أحمر، وذلك في الاجتماع الذي انعقد مساء الأمس بدار اتحاد فن الغناء الشعبي بأمدرمان. وأكد ترباس على ضرورة حسن وهيبة مظهر فناني الغناء الشعبي وقال لـ (كوكتيل) بأنه جاهز لردع كل الفوضى والمظاهر السالبة التي كانت باتحاد فن الغناء الشعبي. وأفاد بأنه سيلزم كل منتسبي فن الغناء الشعبي الجدد بأناقة المظهر العام والمحترم بعيداً عن التقليعات واللبسات المزركشة و(البرمودات) التي كان يرتديها عدد من منسوبي الاتحاد الجدد من الشباب. وقال إن باب العضوية مفتوح للجميع بدون فرز، وذلك وفق النظم واللوائح والقوانين المنظمه له، شريطة أن يكون الفنان مجاز الصوت من اللجان المختصة بذلك إلى جانب امتلاكه لستة أعمال خاصة مسجلة ومجازة. وكشف ترباس لـ (كوكتيل) أن اتحاده بصدد إقامة مهرجان احتفائي كبير باسم ” الأغنية الوطنية الشعبية” يتغنى فيه عدد كبير من عمالقة فن الغناء الشعبي إلى جانب تكريمهم لعدد من كبار الشعراء والفنانين ورموز المجتمع ونجومه بالبلاد.

الخرطوم : سعيد عباس

صحيفة السوداني