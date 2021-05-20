بوتين: روسيا تمتلك أكثر قوى الردع النووي تطورا وطائرات ليس لها نظير في العالم





أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تمتلك قوة الردع النووي الأكثر تطورا بين جميع القوى النووية، مشيرا إلى أن تركيز الموارد المالية والإدارية ساعد في إبقاء القوات المسلحة الروسية على المستوى المناسب بدون عسكرة ميزانية الدولة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” تصريحات الرئيس الروسي بوتين الذي قال: “سيكون لدينا طائرات جديدة ليس لها نظير في العالم، سفن وغواصات هي الأحدث وأجهزة مسيرة عن بعد. كيف هذا؟ من خلال استخدام الموارد المادية التي تخصصها الدولة للدفاع من خلال الحفاظ على المدارس العلمية وتطويرها. من خلال إعداد المهندسين، ومن خلال تركيز الموارد الإدارية والمالية على أكثر مجالات تطوير القوات المسلحة أهمية”.

وتابع بوتين قائلا: “من خلال كل هذه العوامل وهناك المزيد الذي يمكننا ذكره نجحنا في الحفاظ على قواتنا المسلحة على مستوى مناسب بدون عسكرة الميزانية، وسوف نستمر على هذا النحو”.

وأضاف بوتين: “بالطبع هنا سؤال: ما هو وضع القوات المسلحة وما هي آفاق تطويرها؟ من الغريب أن الأمر يبدو غريبًا بالنسبة للكثيرين، لكن كل شيئ على ما يرام. لدينا القوة النووية الأكثر تطورا بين جميع القوى النووية”.

العربية نت