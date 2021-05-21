ماليزيا تمهل حكومة السودان 90 يوماً لإعادة أصول بتروناس التي صادرتها لجنة إزالة التمكين





أمهلت دولة ماليزيا الحكومة السودانية 90 يوماً لاسترداد أصول وأسهم شركة بتروناس، وبرج بتروناس بشارع النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، المصادرة من قبل لجنة إزالة التمكين، والذي تمتلكه دولة ماليزيا بنسبة 100٪.

وعلمت (الرآية نيوز) أن الحكومة الماليزية قد كلفت مكتب محاماة بريطاني بمقاضاة حكومة السودان لمصادرتها ممتلكات شركة بتروناس بواسطة لجنة ازالة التمكين.

وأمهل المكتب البريطاني الحكومة السودانية 90 يوماً، لإسترداد أصول الشركة المملوكة لماليزيا، قبل تدويل القضية.

ويرى خبراء اقتصاديين أن اجراءات لجنة إزالة التمكين غير القانونية، ستورط البلاد في ازمة دولية، وتضر بسمعة البلاد، كما ستظل سابقة يدلل بها في عقبات ومخاطر الاستثمار في السودان، إذ أن اكبر مهدد لتدفق الاستثمارت، يخشاه المستثمرين ما أقدمت عليه لجنة إزالة التمكين دون النظر في العواقب.

الخرطوم: الرآية نيوز