بعد ظهورها اللافت في “أغاني وأغاني” .. الفنانة لولي محمد: أشكر الذين دعموني والذين انتقدوني





في أعقاب ظهورها في برنامج أغاني وأغاني.. شكلت الفنانة (لولي محمد) حضوراً مقدراً في الساحة الفنية كما بدأت وسائل التواصل الاجتماعي التوقف في أخبارها ومتابعة تعليقاتها على الفيس بوك.. حيث وجدت لولي محمد تجاوباً كبيراً من قبل روادها.. وشكرت معجبيها ببوست قالت فيه (حابة أشكركم على دعمكم لي طيله فترة برنامج أغاني وأغاني وعلى كل زول دعمني بإعجاب أو تعليق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكمان كل من انتقدني نقد بناء أوعدكم أستفيد منه في تطوير نفسي.. وأشكر كذلك زملائي الفنانين والموسيقيين وإدارة قناة النيل الأزرق على التعامل الراقي البدر منهم خلال فترة البرنامج وشكر خاص للأستاذ السر قدور قامة وقيمة كبيرة للفن السوداني.

بعض الرحيق: سراج الدين مصطفى

صحيفة الصيحة