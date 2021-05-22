البرنس في مواجهة أسرة مريض مدني الشهير رماح





أكدت مصادر مطلعة شروع أسرة مريض مدني الشهير رماح في فتح بلاغ ضد محمد مصطفى المعروف بالبرنس الذي وصل إلى منزل أسرة رماح ظهر الخميس الماضي وقال إنه وفد مقدمة المبادرة التي يقودها الإعلامي مازن صلاح أمين وعمل البرنس على تصوير فيديو قصير برفقة رماح دون أخذ إذنهم من ثم غادر لتتفاجأ الأسرة بانتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الشيء الذي اعتبرته الأسرة تشهيراً وإشانة سمعة واتضح لهم فيما بعد أن البرنس لا علاقة له بوفد الرحلة الإنسانية.

الخرطوم: تفاؤل العامري

صحيفة السوداني