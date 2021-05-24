إسماعيل حسب الدائم: الفنانون الشباب لجأوا للأشعار والألحان المبتذلة





قال الفنان إسماعيل حسب الدائم إن بعض الفنانين الشباب اختاروا أشعارا وألحاناً مبتذلة وغضوا الطرف عن المفردة الأنيقة والألحان الشجية.. وأوضح في تصريحات لموقع (خبرك)، أن هذا الطريق لن يوصل المطربين الشباب لقمة المجد وسيقضي على مسيرتهم بسرعة الصاروخ.. وأشار إسماعيل إلى أنه فرغ من تلحين أغنية (شذاك فاح) للشاعر محمد جمال كدكي وعمل بعنوان (عامل عنيد) ليوسف جابر.قال الفنان إسماعيل حسب الدائم إن بعض الفنانين الشباب اختاروا أشعارا وألحاناً مبتذلة وغضوا الطرف عن المفردة الأنيقة والألحان الشجية.. وأوضح في تصريحات لموقع (خبرك)، أن هذا الطريق لن يوصل المطربين الشباب لقمة المجد وسيقضي على مسيرتهم بسرعة الصاروخ.. وأشار إسماعيل إلى أنه فرغ من تلحين أغنية (شذاك فاح) للشاعر محمد جمال كدكي وعمل بعنوان (عامل عنيد) ليوسف جابر.

صحيفة الصيحة