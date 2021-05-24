السعودية.. تمديد تأشيرات وإقامات الموجودين خارج المملكة





بدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي، حتى الثاني من يونيو المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جرى البدء في التمديد، إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأصدرت وزارة المالية هذا القرار، في إطار جهود التعامل مع آثار وتبعات وباء كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وبموجب القرار، تم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى الثاني من يونيو المقبل.

سكاي نيوز