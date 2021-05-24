بايدن ونائبته يصفان تصاعد الهجمات ضد اليهود في أمريكا وحول العالم بـ”الأمر الحقير”





دان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كمالا هاريس، اليوم الاثنين، تصاعد الهجمات ضد الجاليات اليهودية، سواء في أمريكا أو حول العالم، والتي وصفاها بـ”أمر حقير”.

وكتب بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “إن الهجمات الأخيرة على الجالية اليهودية حقيرة ويجب أن تتوقف، أنا أدين هذا السلوك البغيض في الداخل والخارج، إن الأمر متروك لنا جميعا لعدم إعطاء الكراهية ملاذا آمنا”.

وغردت كمالا هاريس عبر حسابها الحكومي الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “إن تصاعد الهجمات المعادية للسامية ضد الجالية اليهودية في الولايات المتحدة وحول العالم أمر حقير، يجب أن يتم إدانتها وإيقافها”.

وتابعت: “كدولة، يجب أن نقف متحدين ضد الكراهية من أي نوع”.

وتحقق السلطات الأمريكية حاليا في اعتداءات ضد اليهود في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس، والتي وقعت وسط أيام من العنف بين إسرائيل ومقاتلي حركي “حماس”، في غزة والتي خلفت مئات القتلى، كان معظمهم من الفلسطينيين.

قال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، بعد ظهر أمس الأحد، إن إدارة شرطة نيويورك تكثف وجودها في المجتمعات اليهودية في مدينة نيويورك بعد حادثتين معادتين للسامية في حي بورو بارك في بروكلين، مساء السبت.

وفي يوم السبت، اقترب رجلان من مراهقين يبلغان من العمر 18 و17 عاما، “وطالبوهما بتكرار التصريحات المعادية لليهود”، بحسب بيان شرطة نيويورك.

وتابعت الشرطة أنه عندما رفض الضحايا تلبية مطالب الرجلين، وضع أحدهما الشاب البالغ من العمر 17 عاما في “خنق خلفي”، فيما قام أحد المهاجمين بمطاردة الضحايا بينما كان “يلوح بمضرب بيسبول” أثناء فرارهما، وأفادت الشرطة إن المهاجمين المزعومين فرا في سيارة تويوتا “كامري” زرقاء اللون.

وقالت شرطة نيويورك في بيان آخر، إنه في نفس الساعة من ذلك المساء، بدأ ثلاثة من ركاب سيارة تويوتا كامري زرقاء “في الصراخ بتصريحات معادية لليهود” تجاه أربعة ضحايا رجال أمام كنيس قريب.

وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على رجل بعد أن تعرّض رجل يهودي يبلغ من العمر 29 عاما للكم والركل ورش الفلفل، يوم الخميس الماضي، وذلك خلال حادث في ميدان تايمز في نيويورك، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” في وقت سابق.

​وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس الماضي، قبولها اتفاق وقف إطلاق النار غير مشروط في قطاع غزة، برعاية مصرية. وقال موقع هيئة البث الإسرائيلية، إن “إسرائيل قبلت الاتفاق مع الحفاظ على حقها في الرد على أي خرق من قبل حماس”.

وأشار إلى أنه “بموجب الاقتراح فإن إطلاق النار سيتوقف عند الساعة الثانية صباح اليوم دون قيد أو شرط من كلا الجانبين”.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي سيوقف هجماته على أهداف في غزة ولكن إذا واصلت حماس إطلاق الصواريخ سيستأنف من جديد عمليات القصف والاستهداف.

كما أكدت الهيئة أن القرار بقبول الاقتراح المصري اتخذ بتوصية من جميع الجهات الأمنية. ومن جانبها، أعلنت حركة “حماس” أنها سوف تلتزم بهذا الاتفاق ما التزمت به إسرائيل.

العربية نت