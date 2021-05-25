واتساب يرجئ تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة





أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب، عن تأجيل تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل حتى الـ19 من يونيو 2021، ومن المعروف أن هذا التأخير ينطبق فقط على بلدان معينة.

موعد نهائي جديد

وحصل العديد من مستخدمي واتساب، في ألمانيا والأرجنتين على إشعار يحتوي على موعد نهائي جديد لتلقي سياسة الخصوصية حتى الـ19 من يونيو 2021؛ حيث تذكر الرسالة أن هذه السياسة قد امتثلت لقانون حماية البيانات الجديد، لكن يجب -أيضا- قبول هذه الشروط بحلول الـ19 من يونيو لمتابعة استخدام التطبيق.

ولا يزال بإمكان المستخدمين تجاهل الإشعارات المنبثقة، ولكن سيكون عليهم قبول الشروط حتى يتمكنوا من استخدام واتساب بوظائف كاملة بعد ذلك التاريخ، فيما كان التطبيق قد طلب من مستخدميه قبول السياسة الجديدة في الـ8 من فبراير، وبعد احتجاجات واسعة، تم تأجيل خدمته النهائية حتى الـ15 من مايو.

لم يتم حذف أي حساب

وصرح واتساب، أنه: “رغم قبول معظم المستخدمين لشروط الخدمة الجديدة، فإننا نقدر الذين لم تتح لهم الفرصة للقيام بذلك، لم يتم حذف أي حسابات في الـ15 من مايو لرفض هذا التحديث”، فيما سيستمر في تقديم تنبيهات لرافضي السياسة الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

صحيفة المواطن