بقرار من مديرة جامعة الخرطوم تم تدمير مركز د. سلمي لأمراض وزراعة الكلي
بقرار من مديرة جامعة الخرطوم تم تدمير كل المجهود الذي بذل في تعمير و بناء مركز د. سلمي لأمراض وزراعة الكلي
تم تكوين لجنة تحقيق هلامية و الاستماع للأمين العام للمركز ( اكبر خازوق دقه الكيزان في جسم الخدمة المدنية ) و بدون الرجوع لمدير المركز في اتهامات ساذجة و تم إجبار د. سارة الامين لتقديم استقالتها و إنهاء عقودات جميع العاملين في زراعة الكلي .
بقرار واحد دمرت السيدة المديرة مجهود سنوات و احد اكبر مراكز زراعة الكلي و الاستصفاء الدموي
المديرة لا تستمع لرأي و لا تشاور احد
بدون اخصائي زراعة كلي و العاملين في الزراعة نحرت السيدة المديرة بقرار مأخذود بطريقة معيبة اجرائيا و ذهبت ادراج الرياح كل المجهود و الأموال المنفقة
و خسر مرضي الكلي احد الصروح التي خدمت المرضي
لا حول و لا قوة إلا بالله
فليهنأ نائب المدير و وكيل الجامعة و الامين العام بما تبقي من المركز .
و لله الأمر من قبل و من بعد
اخر عملية أجريت اليوم
د. نزار زلفو
جراح زراعة الكلي بالمركز
تعليق واحد
هنالك قناعة راسخة لدي كثير من المهتمين بالتعليم بان انتصار الوزيرة صغيرون والمديرة فدوي هم جزء اساسي في خطط تدمير التعليم ومن ينظر للوزيرة وهي فرحانه باغلاق كليات الطب والهندسة وفدوي تفرح لاغلاق مستشفي لا يسعه الا ان يتامل تناغم شاذ وسير عكس الاتجاه في ظاهرة فريدة علي العالم واصرار غريب عكس الامور لمحاولة اقناع الاصنام ان ما يفعلونه هو تطور وتقدم .
اكبر كوارث حكومة حمدوك تعيين امثال هؤلاء النسوة. في مناصب اعلي بكثير من قامتهمن .
نجاح. حكومة حمدوك في. خطط تدمير البلد تبدا من التعليم وتنتهي بالقضاء .
لو تنبه حمدوك لخططه لفهم انه وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ليخرج من الحكم بتدمير ممنهج ومدروس .
اللهم الطف بنا من حكومة حمدوك وابعده عنا وشلته وابعد فدوي وصغيرون عنا واكفنا شرورهم اجمعين يا رب