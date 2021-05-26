بقرار من مديرة جامعة الخرطوم تم تدمير مركز د. سلمي لأمراض وزراعة الكلي





بقرار من مديرة جامعة الخرطوم تم تدمير كل المجهود الذي بذل في تعمير و بناء مركز د. سلمي لأمراض وزراعة الكلي

تم تكوين لجنة تحقيق هلامية و الاستماع للأمين العام للمركز ( اكبر خازوق دقه الكيزان في جسم الخدمة المدنية ) و بدون الرجوع لمدير المركز في اتهامات ساذجة و تم إجبار د. سارة الامين لتقديم استقالتها و إنهاء عقودات جميع العاملين في زراعة الكلي .

بقرار واحد دمرت السيدة المديرة مجهود سنوات و احد اكبر مراكز زراعة الكلي و الاستصفاء الدموي

المديرة لا تستمع لرأي و لا تشاور احد

بدون اخصائي زراعة كلي و العاملين في الزراعة نحرت السيدة المديرة بقرار مأخذود بطريقة معيبة اجرائيا و ذهبت ادراج الرياح كل المجهود و الأموال المنفقة

و خسر مرضي الكلي احد الصروح التي خدمت المرضي

لا حول و لا قوة إلا بالله

فليهنأ نائب المدير و وكيل الجامعة و الامين العام بما تبقي من المركز .

و لله الأمر من قبل و من بعد

اخر عملية أجريت اليوم

د. نزار زلفو

جراح زراعة الكلي بالمركز