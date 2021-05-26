حمدوك: المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال تمثّل حوارًا بين أبناء الوطن الواحد





أوضح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنّ انطلاق المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال تمثّل حوارًا بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة ما هي إلاّ رسالةً للعالم بأنّ السودانيون قادرون على حلّ قضاياهم بعد إنجاز ثورة ديسمبر.

جاء ذلك في مخاطبته، الجلسة الافتتاحية التفاوضية بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال جناح عبد العزيز الحلو، بجوبا عاصمة جنوب السودان، الأربعاء.

وأضاف” نقف اليوم أمام محطة مهمة لمسار السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، والهدف الأساسي للحوار استقرار ورفاه الشعب السوداني، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالحرب”.

وأتمّ” البحث عن السلام ظلّ أولوية لنا والوصول إليه واجب وأحد مطالب الثورة””.

وجدّد حمدوك، الدعوة لرئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للانضمام للسلام.

وأعلن عن الاستعداد لوضع كلّ القضايا على طاولة الحوار ليكون حواراً سودانياً سودانياً من أجل مصلحة الشعب السوداني.

باج نيوز