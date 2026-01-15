وزير البنى التحتية والنقل يتفقد طريق الدامر – شندي

استقبل والي ولاية نهر النيل الإستاد محمد البدوي، الثلاثاء، بالدامر حاضرة ولاية نهر النيل وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر هارون وذلك ضمن زيارته لولاية نهر النيل التي يقف خلالها على منشآت وزارة النقل خاصة السكة الحديدية.

وتأتي زيارة وزير البني التحتية والنقل سيف النصر هارون مواصله لزيارات سابقه والتي هدفت إلى تطوير العمل وسط قطاعات الوزراة بالإضافة إلى وضع كل الترتيبات اللازمة لتطوير العمل خاصة وان كثير منها تأثر نتيجة تمرد مليشيا الدعم السريع وان البني التحتية تحتاج إلى إعادة تأهيل حتى تعود لسيرتها الأولى.

وتفقد وزير البني التحتية والنقل سيف النصر هارون برفقة المهندس طارق ابو أمنه مدير الصيانه بالهيئة القومية للطرق والجسور ووزير البنى التحتية والتنمية العمرانيه بولاية نهر النيل سمير سعيد عبد الله وعدد من قيادات الولاية، سير العمل في تأهيل طريق الدامر – شندي .

حيث قدم وزير البنى التحتية والتنمية العمرانيه بنهر النيل شرحا وافيا عن الجهود المبذولة لتأهيل طرق الولاية .