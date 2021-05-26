بوتين يوقع قانونا يمنح جميع مواطني العالم فيزا سياحية طويلة لزيارة روسيا





وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قانونًا يسمح بإصدار تأشيرات سياحية طويلة لجميع مواطني دول العالم.

ووفقا للقانون الذي وقعه بوتين، يسمح بإصدار تأشيرات سياحية طويلة لجميع مواطني دول العالم، لزيارة روسيا والتمتع بمشاهدة طبيعتها ومشاهدة مدنها الشهيرة.

وينح القانون الجديد فيزا سياحية مدتها ستة أشهر لمواطني جميع بلدان العالم، بغض النظر عن سياسة التأشيرات الخاصة بهذه الدول فيما يتعلق بالروس، أي أنه تم استثناء مبدأ المعاملة بالمثل بما يخص الفيزا السياحية.

وفي السابق، كانت روسيا تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر واحد أو سته أشر، اعتمادًا على طول التأشيرات التي تصدرها البلدان التي ينتمي لها السياح الراغبون بزيارة روسيا، أي على أساس المعاملة بالمثل.

كما يستطيع السياح التمتع بمشاهدة البناء العمراني المذهل في مدن روسيا، كالعاصمة موسكو، ومدينة سانت بطرسبرغ، وزيارة الساحة الحمراء في روسيا، والتعرف على العادات والتقاليد الروسية، وتجربة التمتع بالثلوج الروسية في فصل الشتاء أيضا، وممارسة هواية التزلج على الثلوج.

العربية نت