نتنياهو لبلينكن: نرفض إعادة افتتاح قنصلية أمريكية للفلسطينيين بالقدس





أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتراض حكومته على إعادة افتتاح قنصلية أمريكية للفلسطينيين بالقدس المحتلة.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو أخبر بلينكن بهذا الأمر قبل ساعات من إعلان الأخير اعتزام بلاده إعادة افتتاح قنصلية للفلسطينيين بالقدس.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تفضل عدم إقامة قنصلية أمريكية، للسلطة الفلسطينية في الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.

وأعلن بلينكن، أمس الثلاثاء في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتها في القدس التي كانت بمثابة قناة دبلوماسية مع الفلسطينيين.

ولم يحدد وزير الخارجية الأمريكي أين سيتم افتتاح القنصلية الجديدة في القدس.

وتمتلك الكثير من الدول الأخرى قنصليات أو سفارات للتواصل الدبلوماسي مع الفلسطينيين في الجزء الشرقي من القدس الخاضع للاحتلال الإسرائيلي الذي تستنكره غالبية دول العالم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد دمجت مقر القنصلية في مبنى السفارة الأمريكية الخاصة بإسرائيل عام 2019، وذلك بعد عامين من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى هناك.

وتعتبر إسرائيل القدس كلها عاصمة لها، بما في ذلك الجزء الشرقي الذي استولت عليه في حرب عام 1967 وضمته في خطوة لا تحظى باعتراف دولي.

العربية نت