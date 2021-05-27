نجل رجل أعمال شهير يحجر على والدته ويستولى على أموالها





أقدم ابن رجل أعمال شهير على خطوة غريبة من نوعها بمطالبته لإحدى محاكم الأحوال الشخصية في الخرطوم بإعلان الحجر على والدته، وادعى أنها فاقدة للذاكرة بسبب جلطة في الرأس ونصب نفسه بمُوجب الإعلان قيماً عليها وعلى ممتلكاتها.

ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها (الصيحة) بموجب وثائق رسمية، فإن ابن رجل الأعمال (ع. ب. م) استولى على مبلغ كبير من حساب والدته مودع في أحد البنوك وصل (146) ألف دولار، في حين أنه ورث بحسب مصادر موثوقة من أموال والده رجل الأعمال المشهور مبلغاً كبيرا حوالي (2) مليون دولار.

وحسب المُستندات التي تحصّلت عليها (الصيحة)، فإن والدة ابن رجل الأعمال تتمتّع بكامل قواها العقلية وحرّكت بلاغاً ضد ابنها بـ(خيانة الأمانة) في إحدى محاكم الأحوال الشخصية لإلغاء أمر الحجر، ويتوقع أن تنعقد أولى جلسات المحكمة مطلع يونيو المقبل.

صحيفة الصيحة