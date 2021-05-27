بوتين: العمليات العسكرية في سوريا أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة





صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة.

سوتشي – سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع:

“وفقًا لعدد من المؤشرات، هي [الأسلحة الروسية] ببساطة فريدة من نوعها، بما في ذلك ما تم تأكيده أثناء الأعمال القتالية الحقيقية خلال العملية ضد الإرهابيين في سوريا”.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، أن التهديد الأخطر هو الإرهاب ومكافحته مستمرة على مسافات بعيدة وأبرزها في سوريا.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه بهيئات الأمن الروسية: “قبل كل شيء تأتي محاربة الإرهاب، فهو التهديد الأشد والأكثر خطورة، ويتطلب الجهوزية الدائمة والإجراءات العملياتية الاستباقية”.

وأضاف بوتين قائلا: “في الوقت نفسه، أود أن أشير إلى أنه تم منع 72 حادثا إرهابيا في عام 2020، أي أكثر بـ 25 في المئة من العام الماضي حيث تم منع 57 حادثا”.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015 وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة “داعش” (المحظور في روسيا) أكبر تنظيم إرهابي دولي.

العربية نت