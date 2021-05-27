صحيفة: بايدن بصدد طرح مشروع ميزانية هي الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية





يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم مشروع ميزانية للسنة المالية 2022 بقيمة 6 تريليونات دولار إلى الكونغرس في الأيام المقبلة، هي الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الخميس، إن مشروع ميزانية بايدن سيشمل استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك سيكون مستوى الإنفاق الفيدرالي في هذا البلد هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعد الموازنة مشروعا سنويا لرؤساء الولايات المتحدة، يتضمن أولوياتهم التمويلية الرئيسية، ولكن يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس.

وتقترح الخطة أيضا زيادة التمويل بأكثر من 10% لـ 13,3 مليار دولار لهيئة الضرائب الأمريكية (دائرة الإيرادات الداخلية في وزارة الخزانة)، ما يساهم في تحسين خدماتها ومراقبة الشركات وأصحاب المداخيل المرتفعة بشكل أفضل.

كما تهدف إلى توفير 36,5 مليار دولار لصالح المدارس التي تخدم السكان المعوزين، و6,5 مليار دولار للبحوث الصحية الفدرالية و10,7 مليار دولار لمكافحة أزمة المواد الأفيونية.

وسينظر الكونغرس في مشروع قانون الإنفاق، ويحظى الديموقراطيون بغالبية صغيرة في مجلسي النواب والشيوخ. ويناقش المشرّعون حالياً قانون الوظائف والبنية التحتية البالغ تريليوني دولار والذي كشف عنه بايدن الأسبوع الماضي.

العربية نت