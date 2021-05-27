على بعد 1000 متر من القصر الجمهوري في السودان تعرض صحفي لحادثة سلب ونهب منتصف النهار





تعرض الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الواحة الالكترونية عزمي عبد الرازق إلى عملية سطو مسلح وسط الخرطوم بالقرب من حديقة القرشي نهار اليوم.

ودون عبد الررازق على صفحته بفيس بوك منتصف نهار الخميس (لقد تعرضت قبل قليل إلى عملية سطو مسلح بالقرب من حديقة القرشي فقدت فيها هاتفي وكدت أن افقد روحي والسيارة لو لا لطف الله) ..

ومن جهتم انتقد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تكرر عمليات السطو والتهديد بالسلاح منتصف النهار مطالبين السلطات الأمنية بضرورة وضع حدا لهذه الظواهر