بايدن يلتقي ملكة بريطانيا لأول مرة الشهر المقبل





صرح مسؤول أمريكي، أمس الأربعاء، أن البيت الأبيض يخطط للقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف المسؤول لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن البيت الأبيض وقصر باكنغهام يخططان لمقابلة بايدن والملكة في المملكة المتحدة، وذلك قبل أن يتوجه الرئيس الأمريكي إلى اجتماع حلف الناتو في 14 يونيو.

وستكون هذه هي أول رحلة لبايدن خارج الولايات المتحدة منذ بداية ولايته، والتي أوقفت خلالها جائحة (كوفيد-19) الرحلات الدولية.

كما ستكون هذه هي المرة الـ13 التي تلتقي فيها ملكة بريطانيا برئيس أمريكي خلال فترة حكمها التي استمرت 69 عاما.

وبحسب بيانات جمعية البيت الأبيض التاريخية، فقد التقت الملكة إليزابيث الثانية لأول مرة بالرئيس الأمريكي آنذاك، ترومان في عام 1951، فيما كانت آخر زيارة للملكة للبيت الأبيض في عام 2007، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ400 لتأسيس مستوطنة جيمس تاون الإنجليزية في ولاية فيرجينيا.

ويأتي الاجتماع المخطط له بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن وملكة بريطانيا، بعد وفاة زوجها، الأمير فيليب في نيسان/ أبريل عن 99 عاما، وبحسب “سي إن إن” فقد أرسل بايدن وزوجته، جيل بايدن، تعازيهما إلى الملكة.

العربية نت