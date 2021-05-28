ضبط مواتر بدون لوحات مرورية بجبل أولياء





ضبطت شرطة محلية جبل الولياء (10) دراجات نارية (مواتر) بدون لوحات إثر حملة نفذتها شرطة المحلية استهدفت الدراجات النارية غير المقننة ولا تحمل لوحات مرورية.

وألقت شرطة محلية جبل أولياء القبض على (3) متهمين من معتادي الإجرام ومستلمي المال المسروق، كما كشفت شرطة المحلية ، أيضاً عن ضبط (3) هواتف محمولة حديثة وقيمة ليتم تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين بقسم شرطة الكلاكلة اللفة.

كما نوهت شرطة المحلية أيضاً للقبض على (4) متهمين على ذمة بلاغ دونه في مواجهتهم سائق ركشة يتهمهم فيه بتشليع ركشته، ووضعت الشرطة مقتنيات الركشة موضوع البلاغ عقب إحضارها لقسم الشرطة وتعرف الشاكي عليها كمعروضات على ذمة القضية.

الجدير بالذكر أن شرطة محلية جبل أولياء نفذت حملات مكثفة في إطار الحملات الدورية التي تنفذها شرطة ولاية الخرطوم على أوكار الجريمة لتجفيفها والقضاء على الظواهر السالبة.

(كوش نيوز)