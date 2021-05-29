“شكر الله” يكشف موقفه من الثورة ومشاركته في الاعتصام





أكد الفنان شكر الله عز الدين أنه كان داعماً بقوة لثورة ديسمبر، مبيناً أنه شارك في المظاهرات وتواجد في اعتصام القيادة العامة منذ أول يوم.. شاركت في الثورة وتواجدت في الاعتصام منذ يوم 6، وبرفقتي مهاب عثمان ومنتصر هلالية ومحمد الطيب ودو وبلة جابر وعبد الحميد السعودي، لكن كنت حريصاً على عدم الظهور في الأضواء وأن أبدو مثل أي مواطن عادي، أزيد عدد الناس وأفعل ما يفعلونه، رفضت التصوير حتى لا أهضم حق ثوار أفضل مني وأكثر مشاركة في الحراك، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (كوش نيوز)